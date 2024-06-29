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Selçuk'taki yangın Kuşadası'na sıçradı

AYDIN - İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Mahallesi ormanlık alanda heniz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Yangının söndürülmesi için ekipler, yoğun çaba sarf ederken alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatılırken, Kuşadası'na gidecekler için trafik akışı Çamlık Mahallesi'nde veriliyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da incelemerde bulunmak için Kuşadası'na gittiği öğrenildi.