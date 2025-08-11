Selçuklu\'da hafta sonu boyunca uçurtmalar gökyüzünde buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin Seyir Tepesi'nde düzenlediği ve yoğun ilgi gören Uçurtma Şenliği'nde hafta sonu boyunca gökyüzünde uçan uçurtmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Seyir Tepesi'nde düzenlenen ve hafta sonu boyunca yoğun ilgi gören Uçurtma Şenliği coşkuyla sona erdi. Aileleriyle birlikte geleneksel hale gelen etkinliğe katılan çocuklar rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü adeta bir şölen alanına çevirdi. Etkinlik kapsamında çeşitli animasyon gösterileri, interaktif ve şişme oyun alanlarında eğlenen çocuklar unutulmaz hatıralar kazandı. Bu yılki Uçurtma Şenliği'nde şehitlerimiz ve Filistin'de yaşamını yitiren binlerce masum insan için özel hazırlanan Türk ve Filistin bayrağı temalı uçurtmalar etkinliğe farkındalık kattı. Gün boyu süren etkinliklerin ardından Uçurtma Şenliği'nin finali akşam düzenlenen Furkan Ergün ile Eskimeyen Şarkılar Pop Müzik Konseri ile yapıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da etkinliğin son gününde vatandaşlarla bir araya gelerek şenliğe katılan çocuklarla uçurtma uçurdu. Başkan Pektyatırmacı'ya AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Çocuklarımızın sevinci, neşesi ve mutluluğu bizlerin mutluluğu"

Seyir Tepesi'nin tarihi günler yaşadığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Seyir Tepesi'nin üzeri tamamen Türk bayrağı ve Filistin bayrağıyla, uçurtmalarla doluydu. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bu sizin sayenizde, sizlerin katılımıyla, desteğiyle oldu. Bütün çocuklarımıza, ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel yaz gününde Seyir Tepemizde bu güzel atmosferde, bu güzel havada sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın sevinci, neşesi, mutluluğu bizlerin mutluluğu. O yüzden sizler için ne yapsak azdır. Her zaman Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizle, çocuklarımızla, ailelerimizle bir arada olmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu programlarımız, etkinliklerimiz, organizasyonlarımız devam edecek. Çocuklarımızın sadece okullardaki akademik başarısı bizim için öncelik değil, olmamalı da. Çocuklarımızın her alanda kendilerini geliştirebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri bizim için önemli. Bu yüzden spor okullarımız ve okul dışı öğrenme ortamlarımızda yaz döneminde 20 bine yakın çocuğumuzla, gencimizle farklı alanlarda birlikte oluyoruz. Bu organizasyonlarla birlikte de neredeyse şehrimizde, ilçemizde yaşayan bütün gençlerimizle, çocuklarımızla ve ailelerimizle bu güzel mutlu paylaşımları gerçekleştirmiş oluyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi seviyoruz. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz, onların gelişimlerine katkı sunmak anlamında da inşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm çocuklarımıza güzel bir yaz tatili diliyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Özer: "Ailelerin bir arada vakit geçirmesi hepimiz için çok kıymetli"

Seyir Tepesi'ndeki canlılığın ve rengin muhteşem olduğunu dile getiren AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de, "Burası yıllarca çorak bir vaziyette şehri izleyen atıl bir alan halindeydi. Ama Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve ekibi burayı büyük bir emek ve imkanlarla şehrin en güzel bölgesinde bulunan bir park haline getirdi. Artık şehri en güzel noktadan seyrediyor ve böylesine güzel etkinliklerin yapıldığı bir mekanda hep birlikte keyifli vakit geçiriyoruz. Şehrimize bu güzel parkı kazandıran başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Günümüzde evlerimizde çocuklarımız sosyal medyada saatlerce vakit geçiriyor, sosyallikten uzaklaşıyor. Bizlerle dahi neredeyse çoğu zaman birkaç kelam etmiyorlar. Dolayısıyla buradaki gibi Uçurtma Şenliği'nde veya farklı etkinliklerde olmak, ailelerin bir arada vakit geçirmesi hepimiz için çok kıymetli. Bunlar aslında bizim hayatı, doğayı tanımamız, birlikte vakit geçirmemiz, toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurmamız açısından çok önemli. Dolayısıyla bu etkinliklerin şehrimizi, insanımızı canlandırdığını, birbirine entegre ettiğine şahitlik ediyoruz ve bunların daha da artmasını arzu ediyoruz. Bu güzellikler Konya'nın en önemli özelliklerinden Konya Modeli Belediyeciliğin örneklerinden bir tanesi. Konya'da yaşamanın, Konyalı olmanın farkını hamdolsun hepimiz hissediyoruz ve bundan sonra da inşallah bu tarz organizasyonları hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA