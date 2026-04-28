Selçuklu mahallesinin butik Hayrat Cami\'si tamamlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 10:54  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Selçuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve hem geleneksel mimarisi hem de butik yapısıyla dikkat çeken Hayrat Camii'nde incelemelerde bulundu.

Mimarisi ile bölgenin çehresini de güzelleştirecek caminin yakında ibadete açılacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize birçok alanda hizmet veriyoruz. Bu kapsamda yine Selçuklu Mahallemize 170 kişilik çok güzel bir camiyi kazandırdık. Hakikaten hem manzarası ile hem mimarisiyle harika bir cami oldu. Bu camimiz Selçuklu Mahallemizde büyük bir ihtiyacı karşılayacak. 100 kişilik avludaki alan aynı zamanda bir sosyal alan olarak da kullanılabilir. Vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği güzel bir cami oldu. İbadethaneler bizler için son derece önemli mekanlarıdır; vatandaşlarımızın bir araya geldiği güzel mekanlardır. Yakında buranın açılışını yapacağız. Vatandaşlarımız burayı yıllarca kullanacaklar. Hayrat Camimiz hayırlı ve uğurlu olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Palancıoğlu; ilçeye yeni camiler, okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler, parklar, yollar gibi birçok proje kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu, Yerel, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:07:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.