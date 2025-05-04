Şemdinli'deki gazilere akıllı baston desteği - Son Dakika
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Şemdinli'deki gazilere akıllı baston desteği

Şemdinli\'deki gazilere akıllı baston desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "Akıllı Bastonlar", Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen programla gazilere teslim edildi.

04.05.2025 08:44
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "Akıllı Bastonlar", Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen programla gazilere teslim edildi.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan'ın katılımıyla gerçekleştirilen teslim töreninde, görme engelli gazilere teknolojik donanıma sahip akıllı bastonlar hediye edildi. Söz konusu bastonlar; yön bulma, engel algılama ve titreşimle uyarı gibi birçok akıllı özelliğe sahip olarak kullanıcıların günlük yaşamlarını daha güvenli ve bağımsız sürdürebilmelerine katkı sağlıyor.

Kaymakam Akpınar, gazilere yönelik her türlü destek ve hizmetin devletin öncelikli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, "Gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına bu tür teknolojik desteklerin devam edeceğini ifade etmek isterim. Onlar, vatan uğruna büyük fedakarlıklar göstermiş kahramanlarımızdır" dedi.

İl Müdürü Ünalan da, bakanlığın engelli bireylere ve gazilere yönelik sunduğu hizmetlerin artarak devam ettiğini belirtti.

Gaziler ise kendilerine sunulan bu anlamlı desteğe teşekkür ederek, akıllı bastonların günlük yaşamda önemli kolaylıklar sağlayacağını ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şemdinli'deki gazilere akıllı baston desteği - Son Dakika

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