Serdivan Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Serdivan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve beş maddenin görüşüldüğü Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Hüseyin Haldızoğlu başkanlığında yapıldı. Gündem öncesi konuşan Başkan Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti grup sözcüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti. Meclis Gündeminin okunmasının ardından gerçekleşen toplantıda görüşülen maddelerin kabul edildiği ve bir sonraki meclis toplantısının 8 Mayıs 2024'de 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi için yapılacağı bildirildi.

02.05.2024 16:03  Güncelleme: 16:05
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Serdivan Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ve beş maddenin görüşüldüğü Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Hüseyin Haldızoğlu başkanlığında yapıldı.

Gündem öncesi konuşan Başkan Haldızoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti grup sözcüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti. Meclis Gündeminin okunmasının ardından gerçekleşen toplantıda görüşülen maddelerin kabul edildiği ve bir sonraki meclis toplantısının 8 Mayıs 2024'de 2023 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi için yapılacağı bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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