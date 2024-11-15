Serik Belediyesi Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Serik Belediyesi Halk Lokantası Açıldı

Serik Belediyesi Halk Lokantası Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'te hizmete açılan Halk Lokantası'nın açılışına katılarak sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Başkan, vatandaşlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

15.11.2024 17:14  Güncelleme: 17:15
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Belediyesi tarafından hizmete sunulan 'Halk Lokantası'nın açılışına katıldı. Başkan Böcek, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de birçok örnek çalışmalar yapıyoruz. 2019-2024 yılları arasında 11 büyükşehir belediye başkanı olarak sosyal projelerle bütün vatandaşlarımızın beğenisini kazanarak, halkımızın iyi günüde kötü gününde yanında olduk" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir dizi ziyaret ve açılış için Serik'i ziyaret etti. Bu kapsamda Başkan Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nail Kamacı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen ve yönetimiyle bir araya geldi. Başkan Böcek, CHP Serik örgütüyle bir süre sohbet ederek, çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Böcek, ardından Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'u makamında ziyaret etti. Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte Başkan Kadir Kumbul ile birlikte bir toplantı yaparak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Serik'te yaptığı çalışmaları ve hataya geçecek projeleri ele aldı. Serik Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini dinleyen Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak Serik'te yapılması gereken projeleri tek tek hayata geçireceklerini kaydetti. Serik'in bugünü ve yarını için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Muhittin Böcek, Başkan Kumrul ile halkın mutluluğu için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde birçok örnek çalışmalar yapıyoruz"

Muhittin Böcek, Serik ziyaretinde son olarak Serik Belediyesi tarafından hizmete açılan 'Halk Lokantasının' açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Böcek, "Bu 5 yıllık süre içerisinde 66 mahallemizde yapmamız gereken ne varsa muhtarlarımızla, meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

Serik'te önemli projeler hayata geçireceklerini kaydeden Muhittin Böcek, "Serikli vatandaşlarımıza, üreticimize, emeklimize, gençlerimize, çocuklarımıza burslar da dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Serik Belediyemizin bugün hizmete açtığı Halk Lokantası çok önemli. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Türkiye'de birçok örnek çalışmalar yapıyoruz. 2019-2024 yılları arasında 11 büyükşehir belediye başkanı olarak sosyal projelerle bütün vatandaşlarımızın beğenisini kazanarak, halkımızın iyi günüde kötü gününde yanında olduk. Bundan sonra da bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, inşallah hep birlikte güzel günleri hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın bütçelerine ve günlük yaşamlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak projeler hayata geçirdiklerini belirterek, "Serik Belediyesi Halk Lokantası da bu anlayışın bir parçasıdır. 180 kişi kapasiteli Halk Lokantamızı yoğun ve özverili çalışmalarla kısa sürede tamamladık. Bu proje ile vatandaşlarımıza hesaplı, lezzetli ve güvenilir yemek sunarak bütçelerine ve günlük yaşamlarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve diğer katılımcılarla birlikte Halk Lokantası'nın açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Serik Belediyesi Halk Lokantası Açıldı - Son Dakika

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