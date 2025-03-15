Serik'te Dilencilere Operasyon: 19 Bin Lira Ele Geçirildi - Son Dakika
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Serik'te Dilencilere Operasyon: 19 Bin Lira Ele Geçirildi

Serik\'te Dilencilere Operasyon: 19 Bin Lira Ele Geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle artan dilencilik faaliyetlerine yönelik yaptıkları denetimlerde 17 dilenciden 19 bin liraya el koydu. Zabıta Müdürü Eşref Şimşek, dilenciliğin profesyonel bir meslek haline geldiğine dikkat çekti.

15.03.2025 11:33  Güncelleme: 11:37
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Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta ekipleri yaptığı denetimlerde 17 dilencinin üzerinden çıkan 19 bin liraya el konuldu.

Serik Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında dini duyguları istismar eden dilencilerin sayısının artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler son üç gün içinde 17 dilenciye işlem yaptı, bu kişilerin dilencilikten elde ettikleri 19 bin TL'ye el koydu.

Zabıta Müdürü Eşref Şimşek, özellikle Ramazan ayında dini duyguları istismar eden dilencilerin sayısının arttığını belirterek, bu duruma karşı etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dilenciliğin sadece yoksullukla ilgili bir sorun olmadığını, bazı kişilerin bunu profesyonel bir meslek haline getirdiğini ifade eden Şimşek, organize şekilde dilencilik yapan kişilerin, insanların merhamet duygularını istismar ederek maddi kazanç elde etmeye çalıştığını söyledi.

Şimşek, dilencilikten elde edilen gelirlerin kamuya aktarılması ve dilencilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi uyarınca idari yaptırım cezası uygulandığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serik'te Dilencilere Operasyon: 19 Bin Lira Ele Geçirildi - Son Dakika

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