AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın ananesi hayatını kaybetti.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın ananesi Sahure Şenol, tedavi gördüğü Bozüyük Devlet Hastanesine hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami'den kaldırılarak Odunpazarı mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Serkan Yıldırım'ın Ananesi Vefat Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?