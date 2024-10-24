SES'ten Yenidoğan Çetesi Uyarısı

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve yenidoğan çetesine ilişkin "Bir an önce bu sistemden vazgeçilmeli ve eski sisteme tekrar dönülmeli. Bize dayattıkları sistemin başında özel hastane sahibi sağlık bakanları vardı. Özel hastanesi olan sağlık bakanları yıllarca bu sistemin başında durdu. Şu anda İstanbul'da yaşanan bu yenidoğan katliamının sorumlusu sağlık müdürü şu an Sağlık Bakanı ve bunlardan arındırılmış bir sağlık bakanının bizleri yönetmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emeklileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, 'yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalık, şöyle konuştu:

"Özel hastanelerde para kazanmak için ne işler yaptığını nasıl herkesin canıyla, hayatıyla oynadığını gördük"

"Aslında biz çok eski yıllarda da söylemiştik. 'Sağlık haktır, satılamaz' demiştik. Sağlıkta Dönüşüm Programı diye bize dayattıkları sistemin içinde böyle bir sonuca varacağını biz öngörüyorduk. Çünkü, sağlık piyasalaşacak, sağlık hizmetleri meta alınıp satılabilecek olduğunu görüyorduk. Ne yazık ki, bunun bir sonucu olarak adım adım devlet hastanelerinin çalışma sistemleri bozularak özel hastanelerin genişlemesine, sermaye sahiplerinin buradan devlet hastanelerinden hizmet alamayan hastaların alternatif aramalarını fırsata çevirerek özel hastaneler açıp rant elde etmeye çalışmalarının sonucunda bugünlere geldik. Artık, özel hastanelerde para kazanmak için ne işler yaptığını nasıl herkesin canıyla, hayatıyla oynadığını gördük. Bir an önce bu sistemden vazgeçilmeli ve eski sisteme tekrar dönülmeli. Bize dayattıkları sistemin başında özel hastane sahibi sağlık bakanları vardı. Özel hastanesi olan sağlık bakanları yıllarca bu sistemin başında durdu. Şu anda İstanbul'da yaşanan bu yenidoğan katliamının sorumlusu sağlık müdürü şu an sağlık bakanı ve bunlardan arındırılmış bir sağlık bakanının bizleri yönetmesini bekliyoruz."