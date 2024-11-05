SES Van Şubesi'nden Hastanede Yaşanan Şiddet Olayına Tepki

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şubesi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde yaşanan ve biri sağlıkçı iki kişinin hayatını kaybettiği olaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları, insanlara şifa sunmak için özveriyle çalışırken kendi güvenliklerinden endişe duymamalıdır" denildi.

SES Van Şubesi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde yaşanan ve biri sağlıkçı olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Ümit Çapa, şunları söyledi:

"Emekçiyi açlık ve yoksulluk sınırında çalışmaya mahkum eden sistem; ekonomik şiddet yetmezmiş gibi aynı zamanda toplumu ayrıştıran, kışkırtan, kutuplaştıran siyasal atmosfer yaratmış bireysel silahlanmaya ortam hazırlamıştır. Uzun yıllardır uygulanan baskı politikaları, kendinden olmayan herkesi öteki görme yaklaşımı ile birlikte toplumda oluşturulan kamplaşma beraberinde şiddet üretiyor. Uygulanan kutuplaştırma siyaseti nedeniyle kendini devlet gibi gören kesimlerde şiddet uygulamaya yöneliyor. Yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan milyonların bu durumu görmemesi için ayrıştırma ve kutuplaştırma siyasetini özellikle derinleştiriyorlar. Bu durumlarda insanlar yaşadığı sıkıntıların sorunların kaynağını sistem olarak görmek ve buna karşı mücadele etmek yerine en yakınındakine şiddet olarak yansıtıyor.

'İş güvencemiz yok, sürekli tehdit altındayız'

Şiddet toplumsal bir kültür haline geliyor. Toplumcu bir sağlık bakış açısıyla değil de, kar amacı güden kuruluşlara indirgenmiştir. Hastane binalarında proje de olmayan sonradan alçıpanlarla açılmaya çalışılan odalar ve bölmeler toplumun sağlık ihtiyacını çözmemiştir. Sağlık emekçileri olarak zor koşullarda çalışıyoruz. Çalışma ve yaşam koşullarımız yıllar içinde düzeltilmemiş, taleplerimiz karşılanmamış, yeni sorunlar eklenerek katmerleşmiştir. İçinde bulunduğumuz her türlü zorluğa rağmen, en iyi şekilde hizmet vermek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yıpranıyoruz, yıpranma hakkı alamıyoruz. Ücretlerimiz giderek eriyor, elimize geçen para artsın diye daha çok çalışmaya, daha çok nöbet tutmaya zorlanıyoruz. Personel eksikliği giderilmiyor, geçici görevlerle sürekli boşlukları doldurmaya zorlanıyoruz. İş güvencemiz yok, sürekli tehdit altındayız.

'Kimdir bu ihmalin sorumlusu?'

Sağlık çalışanları, insanlara şifa sunmak için özveriyle çalışırken kendi güvenliklerinden endişe duymamalıdır. Ne yazık ki alınmayan önlemler, bir canımızın daha aramızdan kopmasına yol açmıştır. Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde 2 Kasım tarihinde; ihmaller zincirinin sonucu olarak Emrah Budak isimli emekçi arkadaşımız başından yaralanarak vefat etmiştir. Husumetli iki aile arasında yaşanan kavgada yeterli önlemi almayan kolluk kuvveti mi, yoksa hastanenin içini alçıpanlarla ayıran hastane yönetimi mi? Ses Van Şubesi olarak soruyoruz, kimdir bu ihmalin sorumlusu ve hesap verecekler midir? Şiddetin çalışma ortamımızın olağan bir parçası haline getirilmesi isteniyorsa, bu şiddete alışmamız isteniyorsa, bir kez daha ifade edelim ki bu şiddeti kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Birlikte çalıştığımız tüm sağlık emekçileri ile bu şiddeti durdurmak, haklarımıza kavuşmak için mücadele edeceğiz. Sağlık hakları ellerinden alınan halkımızla ele ele vererek layık görüldüğümüz bu sağlık sistemini değiştirmek için, sağlık hakkımız için mücadele edeceğiz."