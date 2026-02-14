Sevgililer Günü'nde 14 Çift Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sevgililer Günü'nde 14 Çift Evlendi

Sevgililer Günü\'nde 14 Çift Evlendi
14.02.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 14 Şubat'ta randevu alan 14 çift, özel günde nikah masasına oturdu.

Özel bir günde dünya evine girmek isteyen birçok çiftin tercihi 14 Şubat Sevgililer Günü oldu. Şişli'de 14 çift, yoğunluk yaşanmaması için aylar öncesinden aldıkları randevu sayesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi.

Evlilik tarihini özel kılmak amacıyla aylar öncesinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için randevu alan çiftler, İstanbul'un birçok noktasına nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Bugüne özel sadece Şişli İlçesinde 14 Şubat'a ithafen 14 nikah kıyıldığı öğrenilirken sevgililer gününde 14 çift dünya evine girdi. Nikah işlemlerini gerçekleştiren ve bugün evlenen Serkan ve Seher çifti duygularını dile getirdi.

Serkan Öztürk, "Öncelikle eşim ve ben 14 Şubat'ı böylesine anlamlı bir günde daha da değerli bir hale getirmek için böyle bir karar aldık. İyi ki de almışız. Böylesine güzel bir gün bize çok anlam kattı. Artık böylesine bir gün bizim için unutulması mümkün olmayan bir gün oldu" diye konuştu. Seher Karabulut ise "Heyecandan çok konuşamayacağım. Bugünün anlam ve önemi bizim için çok arttı" dedi.

Rıdvan ve Esra çifti de nikah töreninin ardından düşüncelerini paylaştı. Rıdvan Beycan, "Bugünü tercih etmemin sebebi iki günü bir arada çıkarmak. Ayrıca böyle bir günde güzel bir de anımız olsun ve hepsi bir arada olsun istedik. Hem sevgililer gününde hem de evlilik yıl dönümümüzde eşime iki tane birden hediye alacağım" dedi. Eşi Esra Kızılboğa ise "Bir gün değil tabi ki her gün. Bence sevginin, saygının ve sadakatin olmasını diliyoruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz ama bugünün anlam ve önemi daha güzel olduğu için mutluyuz. Böyle denk getirebilmek çok önemli çünkü çok doluydu nikah salonları ama başardık, yoğunluk çok vardı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Şişli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sevgililer Günü'nde 14 Çift Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

17:48
Kış Olimpiyatları’nda inanılmaz anlar Göz göre göre şike yapıldı
Kış Olimpiyatları'nda inanılmaz anlar! Göz göre göre şike yapıldı
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:22
Yollar ayrılacak Andre Onana için veda kararı
Yollar ayrılacak! Andre Onana için veda kararı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:57:45. #7.11#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü'nde 14 Çift Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.