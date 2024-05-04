Seydikemer\'de \'Orman Benim\' kampanyasıyla orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturuldu

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Türkiye genelinde başlatılan 'Orman Benim' kampanyası kapsamında Seydikemer'de yerel yöneticiler ve vatandaşlar, orman yangınlarına karşı farkındalık ve temizlik etkinliklerinde buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan 'Orman Benim' kampanyası, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Orman yangınlarının önlenmesi ve doğal güzelliklerimizin korunması adına farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinlik, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve diğer ilçe protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında, 'Çevre Temizliği ve Ormana Sahip Çıkma' teması altında çeşitli aktiviteler düzenlendi. Katılımcılar, ormanlık alanlarda temizlik yaparak, doğanın korunmasına katkıda bulundular. Ayrıca, orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemler ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirici seminerler verildi.

Kampanya, ormanların sadece bugünümüz için değil, gelecek nesiller için de ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, toplumda ormanlara sahip çıkma bilincini pekiştirmeyi hedefliyor. Seydikemer'deki etkinlik, bu anlamlı kampanyanın sadece bir parçası olup, tüm Muğla genelinde benzer etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

'Orman Benim' kampanyasına gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'nin doğal güzelliklerine verdiği değeri ve koruma konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Bu tür etkinliklerin devamının gelmesi ve farkındalığın artması bekleniyor. - MUĞLA