Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı - Son Dakika
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Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı

18.03.2022 17:01
Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken şehitlikteki programda anasınıfı öğrencisi şehit yeğeninin İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuması duygusal anlar yaşattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken şehitlikteki programda anasınıfı öğrencisi şehit yeğeninin İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuması duygusal anlar yaşattı.

Seydişehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulması ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Şube Başkanı Yakup Söğüt günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Akyol Mezarlığında bulunan Şehitlik ziyareti ile devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Şehitlikte program sona ererken Diyarbakır'ın Lice ilçesi Akçabudak Köyü Hevsel mezrası sınırlarında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un anasınıfı öğrencisi 5 yaşındaki yeğeni Fatma Buğlem Cesur şehitlik içerisinde bulunan Türk bayrağı altında İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezbere okuması şehitlikte bulunanlara duygusal anlar yaşattı. Program çerçevesinde daha sonra Belediye Düğün Salonu'nda Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin şiir, tiyatro ve dinleti etkinlikleriyle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü programı sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şaban Pekşen, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı
Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı
Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı
Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde şehit yeğeni duygulandırdı - Son Dakika
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