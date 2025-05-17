Şeyh Halid Anma Etkinliği Düzenlendi

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyünde Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliği düzenlendi.

Beşiri ilçesi Örmegöze köyünde Şeyh Halid'i anma ve AŞ dökme etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinden misafirin geldiği anma etkinliğinde mevlit okundu. Örmegöze köyünde birçok misafire ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Şeyh Selman Bağdu, "Bugün çok yoğun bir ziyaretçi var. Tabii şükürler olsun ülkemize barış ve huzur ortamının gelmesi sayesinde katılımlarımız daha da yükseliyor" dedi. - BATMAN