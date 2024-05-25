Şeyh Şaban-ı Veli Hanönü\'nde Anıldı

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"29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli, doğduğu yer olan Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen etkinlikte anıldı.

"29. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası" etkinlikleri çerçevesinde doğum yeri olan Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma etkinliği düzenlendi. Şeyh Şaban-ı Veli'yi anma haftası dolayısıyla Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde mevlit okutuldu. Mevlidin ardından kurban kesildi ve dua edildi.

Hanönü İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, dua öncesi konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hanönü ilçesinin adını aldığı tarihi han meydanında yapılan programda Hanönü İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin hayatını anlattı.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı ise, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin doğum yeri olan Hanönü ilçesine gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Yamalı, önümüzdeki yıl Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin köyü olan Şeyh Şaban-ı Köyünden başlayacak olan etkinliklerin daha zengin ve daha doyurucu olacağını kaydetti.

Program, Kur'an-ı Kerim okunması, ilahilerin söylemesi, semazen gösterisi ve vatandaşlara yapılan ikramlarla sona erdi.

Programa Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Vakıf Başkanı Mehmet Çiftçi ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU