Seyhan Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilçeli muhtarlarla 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Başkan Akay, muhtarların önemli rolüne vurgu yaparak birlikteliğin devam edeceğini belirtti.

03.03.2024 13:54  Güncelleme: 14:16
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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilçeli muhtarlarla 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Başkan Akay, " Türkiye'nin en başarılı belediyeleri arasında gösteriliyorsak bunda muhtarlarımızın  önemli bir rolü var. Muhtarlarımızla ortak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Akay, 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. Göreve geldiği ilk günden itibaren siyasi ayrım yapmaksızın Seyhan'ın her mahallesine eşit hizmet götürmekte titiz davrandıklarını belirten Akay, şöyle konuştu:

"Seyhan Belediyesi bugün Türkiye'nin en başarılı belediyeleri arasında yer almakta. Bunda, çalışmalarımızı toplumla doğrudan doğruya bağ kuran ve ulaştıran mahallelerimizin gerçek temsilcisi olan muhtarlarımızın etkisi fazla. Birlikteliğimiz  olmasaydı bu başarıya ulaşamazdık. Muhtarlarımızla daima beraber olmaya devam edeceğiz. Eksikliklerin ortadan kalkması adına doğru bilgilere ihtiyacımız olacak. Önemli olan insana hizmet etmektir. Bunun için muhtarlarımızla ortak hareket etmeye devam edeceğiz. Bundan kimse endişe duymasın. Hepimizin yolu açık olsun."

Akay, konuşmasının ardından muhtarlara ve görev süresinde hayatını kaybeden muhtarların ailelerine teşekkür plaketi verdi.

Seyhan Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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