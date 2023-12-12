Seyhan Belediyesi İşçi Konutları Tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Sarıhamzalı Mahallesi'nde temeli atılan işçi konutları Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından tamamlandı. Konut sahibi olmak için başvuran belediye işçilerin dairesi kurayla belirlendi. Başkan Akay, "Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar" dedi.

Proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Akay, belediye işçileri için yapılan konutları bitirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. Onu da tamamladık. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de işyerimiz de var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar" diye konuştu.

KURA ÇEKİMİ

Konutu olmayan işçileri, ödeme güçlüğü çekmeden ev sahibi yapmayı amaçlayan projeden yararlanmak isteyen işçilerin daireleri belediye meclis salonunda gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan işçilerin sevinci yüzlerine yansıdı.