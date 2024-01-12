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Seyhan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde yeni bir Bilgi Evi açtı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde yeni bir Bilgi Evi açtı

Seyhan Belediyesi, hizmete açtığı Bilgi Evlerinin 15'incisini Mithatpaşa Mahallesi'nde açtı. Açılış törenine CHP Seyhan Kadın Kolu Başkanı, Gelecek Partisi Seyhan İlçe Başkanı, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çocuklara verilen eğitimin önemine vurgu yaparak, Bilgi Evlerinin çocuklara düşünmeyi öğretmeyi amaçladığını belirtti.

Seyhan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi\'nde yeni bir Bilgi Evi açtı
12.01.2024 - 12:21,  Güncelleme: 12:23
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Seyhan Belediyesi'nin hizmete açmaya başladığı Bilgi Evlerinin 15'incisi Mithatpaşa Mahallesi'nde hizmete girdi.

CHP Seyhan kadın Kolu Başkanı Dilek Özcan ve yönetim kurulu, Gelecek Partisi Seyhan İlçe Başkanı Ömer Çıdık ve yönetim kurulu, muhtarlar, meclis üyeleri, STK'ların temsilcileri ve yurttaşlar katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Cengiz Şen, Başkan Akif Kemal Akay'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Şen, "Bilgi Evimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY TEK BOYUTLU DEĞİL"

Sosyal belediyecilik anlayışının toplum için önemini vurgulayan Başkan Akay, dünyanın yeniden şekillendiği bu dönemde çocuklara çok daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Yaşanan bilgi çağında teknolojinin ve bilimin çok hızlı gelişip değiştiğine işaret eden Başkan Akay, "Günümüzde artık hiçbir şey tek boyutlu değil. Artık çok parametreli bir dünyada yaşıyoruz. Çok fazla şeyi bir arada düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZA DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yeniden şekillenen dünyada gerektiği gibi yer alabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini aktaran Başkan Akay, "bugünümüz ve yarınımız" diye tanımladığı çocukların ve gençlerin aldığı eğitimin bu süreci doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

"BİZ HAZIRIZ"

Akay, "Bizim de burada yapmak istediğimiz şey çocuklarımıza düşünmeyi öğretmek. Bunun için de eğitim süreçlerini rahatlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bunları daha da geliştireceğiz. Bunları yaptığımız zamanda gerçekten Türkiye'nin önü aydınlık diye düşünüyorum. Bütün bunlar için bizler hazırız" diye konuştu.

Başkan Akay'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek, Mithatpaşa Bilgi Evi hizmete açıldı.

Kaynak: ANKA
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