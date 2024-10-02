Seyhan Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Yeni Proje - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Yeni Proje

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Seyhan Belediyesi, 'Desteklemekten Güçlendirmeye' projesi ile kadınların istihdam olanaklarını artırmayı ve yoksulluk döngüsünü kırmayı hedefliyor. Proje kapsamında kadınlar, mahallelerindeki parkların temizliğinden sorumlu olacak.

02.10.2024 14:40  Güncelleme: 14:45
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(ADANA) - Seyhan Belediyesi, yaşama geçirdiği "Desteklemekten Güçlendirmeye" projesiyle ilçeli kadınların istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında kadınlar kendi mahallelerinde bulunan parkların temizliğinden sorumlu olacak. Başkan Oya Tekin, "Kadınlarımızın yalnızca bireysel olarak değil toplumsal olarak da güçlenmesini sağlayacak bu proje, yoksullukla mücadelede güçlü bir araç olacaktır" dedi.

Kadınların iş hayatına katılımını artırmayı ve sosyal yardımlara olan bağımlılığı kırarak, kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmayı hedefleyen Seyhan Belediyesi, yeni projesi "Desteklemekten Güçlendirmeye" ile ilçede bulunan parklarda kadınlara yarı zamanlı iş olanağı sağlıyor.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kadın istihdamını artırmaya kararlı olduklarını dile getiren Başkan Tekin, "İlçemizde, sosyal yardımlara bağımlı olarak hayatta kalmaya çalışan kadınlarımızın hayatlarını dönüştürecek çok önemli bir proje başlattık. Bu projeyle kadınlarımızı yalnızca sosyal desteklerle ayakta tutmayı değil onların kendi emekleriyle kazanmalarını ve güçlü bireyler olarak hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Belediyemize ait parklarda sunduğumuz yarı zamanlı istihdam olanaklarıyla kadınlarımızı üretime dahil ederek yoksulluk döngüsünü kırmalarına ve sosyal yardımlara bağımlılıklarını sonlandırmalarına destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin derin ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunu ve toplumun yaşam şartlarının giderek ağırlaştığını beliren Başkan Tekin, şöyle devam etti:

"Her geçen gün daha fazla insan açlık sınırının altında bir yaşam sürmeye çalışıyor. Emekliler, öğrenciler, kadınlar, işçiler toplumun her kesimi çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Sosyal demokrat belediyeler olarak bizler bu yoksulluk sarmalına karşı halkımıza nefes aldıracak politikalar üretmeye çabalıyoruz. Ne yazık ki yıllardır uygulanan politikalar insanlarımızı açlığa mahküm ettiği gibi sosyal yardımlara da bağımlı hale getirdi. Ancak bu projeyle bu bağımlılığı ve yoksulluk döngüsünü kırmayı hedefliyoruz. Gerçek çözüm yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmaktır. Yoksullaştıran politikalardan kurtulmaktır."

Yoksulluğun sadece maddi bir eksiklik olmadığının altını çizen Tekin, "Aynı zamanda fırsatlara erişim, iş güvencesi ve ekonomik bağımsızlık eksikliğidir. 'Desteklemekten Güçlendirmeye' projemizle, kadınlarımızın iş hayatına katılımını artırarak onlara yeni fırsatlar sunuyoruz. Kadınlarımızın yalnızca bireysel olarak değil toplumsal olarak da güçlenmesini sağlayacak bu proje, yoksullukla mücadelede güçlü bir araç olacaktır" ifadelerini kullandı.

Seyhan Belediyesi\'nden Kadın İstihdamına Yeni Proje
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi'nden Kadın İstihdamına Yeni Proje - Son Dakika

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