Seyhan Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

Yerel

Seyhan Belediyesi'nin ilçe sakinlerine yönelik olarak geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar programları aralıksız sürüyor. Ramazan ayı boyunca 16 merkezde iftar programı düzenlenecek olup, bugüne kadar 6 ayrı mahallede iftar programı gerçekleştirilmiş oldu.

Ramazan ayı ilahileri, sema gösterileri, çocuklar için Hacivat ile Karagöz etkinlikleriyle desteklenen iftar programları Pınar, Emek, Küçük Dikili, Şakirpaşa, Tellidere ve Yeşiloba mahallelerinde halkın büyük bir katılımı ile gerçekleşti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Hemşerilerimizin ortak duygularla iftar soframızda buluştuk. Allah, tutulan tüm oruçları kabul, birliğimizi ise daim etsin" dedi.

10 ayrı mahallede iftar programı gerçekleşecek

Bugüne kadar altı mahallede gerçekleştirilen Ramazan iftar programlarının Ramazan sonuna kadar 10 ayrı mahallede daha gerçekleştirileceğine değinen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Ramazan'da aşımızı paylaşıyoruz. Ortak duygularla bir arada olup iftar sofralarımızda buluşuyoruz. Seyhan'da iftar bir başka güzel oluyor. Huzur içinde birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak oruçlarımızı tutuyoruz. Tüm Seyhan halkının Ramazan ayını hikmetiyle bayrama kavuşmasını diliyorum" dedi. - ADANA