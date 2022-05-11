Seyhan Belediyesi Ürettiği Marulları Halka Dağıttı - Son Dakika
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Seyhan Belediyesi Ürettiği Marulları Halka Dağıttı

11.05.2022 10:54

Seyhan Belediyesi hem üretiyor hem de ürettiği ürünleri halkla paylaşmaya devam ediyor. Belediyeye ait tarım arazilerine ekilen marullar, hasadın ardından, dezavantajlı mahallelerde yaşayan yurttaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Seyhan Belediyesi, "Dikimevi" ile başlayıp, "kompost", "boya atölyesi", "temizlik ürünü üretim atölyesi", "mandıra", "tıbbi ve aromatik bitkiler" ile devam eden üretime yönelik hizmetlerinin kapsamını genişletiyor.

KADIN EMEĞİ VE KOMPOST DESTEĞİ İLE MARUL ÜRETİMİ

Başkan Akay'ın öncülüğünde belediyeye ait tarım arazileri, Seyhan'ın üreten kadınları tarafından üretime kazandırıldı. Toprağı iyileştirici özelliğe sahip, belediye tarafından üretilen kompostların kullanıldığı üretim sürecinde, kadın emeği ile yetiştirilen marullar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı "Mavi Ekip" ile birlikte hasat edildi. Toplanan marullar, Seyhan'ın dezavantajlı mahallelerinde ihtiyaç sahibi yurttaşlarla buluşturuldu.

Marullar için Başkan Akay'a teşekkür eden yurttaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

"ÜRETMEYE VE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seyhan'ın her alanda üretmeye devam edeceğini kaydeden Başkan Akay ise "Belediyemize ait tarım arazilerinin her karışında üretmeye ve ürettiklerimizi halkımızla paylaşmaya, dayanışmayı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Seyhan Belediyesi Ürettiği Marulları Halka Dağıttı
Seyhan Belediyesi Ürettiği Marulları Halka Dağıttı
Seyhan Belediyesi Ürettiği Marulları Halka Dağıttı
Seyhan Belediyesi Ürettiği Marulları Halka Dağıttı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Seyhan Belediyesi Ürettiği Marulları Halka Dağıttı - Son Dakika


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