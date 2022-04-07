Seyhan Belediyesinden kadın-erkek eşitliğinde önemli adım - Son Dakika

Seyhan Belediye Meclisi, "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı"nın imzalanması yönündeki müşterek komisyon raporunu oybirliği ile kabul etti. Bu kararla Seyhan'da kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

Seyhan Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısı, üçüncü birleşimi Meclis Başkanvekili Kemal Çelik başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi.

Mart ayı toplantısında CHP Grup Sözcüsü Güngör Geçer'in teklifiyle müşterek komisyona havale edilen "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı Seyhan Belediyesi'nin de imzalaması" yönündeki teklif komisyondan oybirliği ile geçti.

Gündemin dokuzuncu maddesi olarak görüşülen komisyon raporu Meclis'te oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısını konuk olarak izleyen kadın örgütleri alınan kararı alkışlarla desteklerken, teklif sahibi olan CHP Grup Sözcüsü Güngör Geçer oylama öncesinde yaptığı konuşmada, kadın-erkek eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında demokrasinin bir gereği olarak gerçekleştirilmesi gereken temel bir hak olduğunu söyledi. Geçer, "Kadınlarla erkekler arasındaki eşitlik anlayışını ortaya koyarak, ilgili maddenin tüm grup ve tüm meclis üyesi arkadaşlarım tarafından desteklenmesiyle komisyondan oybirliği ile geçmesinden dolayı meclis üyesi arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

Alınan kararla Seyhan Belediyesi Türkiye'de sözkonusu şarta imza atan 35. belediye oldu. - ADANA