Seyir halindeki yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi kamerada - Son Dakika
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Seyir halindeki yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi kamerada

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İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan bir otobüste meydana geldi. Şoförlerin hareket esnasında koltuk değiştirdiği anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

27.04.2024 20:18
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Seyir halindeki yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi kamerada

İSTANBUL - İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İstanbul'dan Gaziantep'e yolcu taşıyan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam 20.00'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarından Gaziantep'e doğru yola çıkan otobüste şoförlerin hareket esnasında değişim yaptığı anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde seyir halinde olan yolcu otobüsünde şoförlerin yer değiştirdiği görülüyor.

Seyir halindeki yolcu otobüsünde şoförlerin koltuk değişimi kamerada
Kaynak: İHA

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