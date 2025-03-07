Seyir Halindeyken Devrilen Tofaş'ta Yaralanan Olmadı

Seyir halindeyken devrilen Tofaş takla atıp ters döndü

Kazada sürücü ve arkadaşı şans eseri yaralanmadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Side istikametine seyir halindeki Naim E.'nin kullandığı 07 LKU 47 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Yol ortasında ters dönerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı büyük şans eseri otomobilden burunları bile kanamadan çıktı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobili yoldan kaldırması ve yolun temizlenerek trafiğe açılmasının ardından yoldaki trafik akışı yeniden sağlandı.