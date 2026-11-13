Seyit Rıza\'nın 1937\'deki mahkumiyet kararına Tunceli\'de bozma başvurusu yapıldı

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Avukat Cihan Söylemez, 14 Kasım 1937 yılında idam edilen Seyit Rıza ve beraberindekilerin mahkumiyet kararlarına ilişkin "kanun yararına bozma" talebiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Avukat Cihan Söylemez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tunceli Adalet Sarayı'nda yapmış olduğumuz kanun yararına bozma talepli başvuru, esasında 1937 yılında yapılan yargılamanın hükümlerinin, o dönemin ana esaslarına aykırı olması dolayısıyla ortadan kaldırılmasını içeriyor. 14 Kasım 1937 tarihinde verilen karar ve 15 Kasım 1937'deki infazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1924 Anayasası'na aykırı olduğu gibi, devam edegelen sürekli ihlal doktrini temelinde de Türkiye'nin hukuk sistemi açısından ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir durum.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri gereği, bu tarz olağanüstü mahkemeler tarafından verilmiş yargılama kararlarının etkileri ve sonuçları halen devam ediyorsa ilgili devletler, zaman aşımını ileri sürmeksizin bu mağduriyetleri gidermek durumundadır.

Nitekim bugün yapmış olduğumuz müracaatla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adalet Bakanlığı'nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunmasını, bu ihbarın neticesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma talebini kabul ederek Seyit Rıza ve beraberinde yargılanan Dersim ileri gelenlerinin davasındaki mahkeme hükmünün kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiş bulunmaktayız."