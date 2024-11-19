Shakespeare'in Othello'su Osmangazi Düşünce Atölyesi'nde İncelendi - Son Dakika
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Shakespeare'in Othello'su Osmangazi Düşünce Atölyesi'nde İncelendi

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Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kitap okuma etkinliği kapsamında, Shakespeare'in ünlü eseri Othello, sanatseverlerle derinlemesine incelendi. Etkinlikte, karakterlerin inançları ve trajik sonları üzerine keyifli sohbetler yapıldı.

19.11.2024 15:54  Güncelleme: 15:58
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Shakespeare'in Othello eseri Osmangazi Düşünce Atölyesi'nde incelendi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kitap okuma etkinliğinde, dünyaca ünlü İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare'in Othello, adlı kitabı okunarak sohbet tadında incelendi.

Osmangazi Düşünce Atölyesi, kitapseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu buluşmalar kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Nurettin Örük, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde William Shakespeare'in Othello kitabını okuyarak, sanatseverlerle inceledi. Okuma etkinliğine katılan kitap meraklıları, insanın hayatta karşılaştığı durumlara karşı neye inanıp neye inanmak istemediğine veya neye kanıp neye kanmamayı tercih ettiğine dair durumları Othello, düşüncesinde değerlendirdi. Othello oyununda Lago karakteri, söylediklerine inanmayı ve sevdiği insana bunları sorup araştırarak doğrusunu bulmaya çabalamadan körü körüne bir inancın peşinden giderek kendi trajik sonunu hazırlıyor. Düzenlenen etkinlikte, bu durum temele alınarak kişi ve insanlar üzerinde değerlendirilip keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Sohbet tadında geçen söyleşiye katılan kitapseverler, keyifli ve bilgi dolu geçen etkinlikte uzun uzun not aldı. Söyleşiye katılan yurttaşlar, böyle güzel etkinlikler düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Shakespeare\'in Othello\'su Osmangazi Düşünce Atölyesi\'nde İncelendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Shakespeare'in Othello'su Osmangazi Düşünce Atölyesi'nde İncelendi - Son Dakika

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