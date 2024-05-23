Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika
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Yerel

Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Siber Zeka Bilgi Yarışması\'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Siber güvenlik bilincine sahip bireylerin sayısını artırmak amacıyla düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Kayseri Vali Yardımcısı, Kaymakam, Rektör, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Emniyet Müdürü ve öğrenciler katıldı. Konuşmalarda öğrencilere geleceklerine dair motivasyon verildi ve suçla mücadelede siber güvenliğin önemi vurgulandı.

23.05.2024 16:10
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Siber güvenlik bilincine sahip bireylerin sayısını artırmak amacıyla eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Şu anda eğitim hayatı içerisindesiniz. Hepinizin çeşitli hayalleri ve hedefleri var. Bu hayallere ve hedeflere ulaşmaktan asla vazgeçmeyin. Asla kim olduğunuzu unutmayın. İstenildiği zaman insanın başaramayacağı bir şey olduğunu unutmayın. Bir yarışmaya katıldınız. Bir projeye iştirak ettiniz. Burada bu süreç içerisinde eminim ki bir sürü şey yaşadınız. Karar verdiniz, stres yaşadınız, belki kriz oldu. İletişime girdiniz. Yeni arkadaşlar edindiniz. Fikirlerinizi söylediniz. En önemlisi bu hikayenin içerisinde yer alabilmekti" diye konuştu.

"Sizler bizim takım arkadaşımızsınız"

Öğrencilere, 'sizler bizim geleceğimiz ve takım arkadaşımızsınız' diyen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da, "Biz 179 yıldır suçla mücadele ediyoruz. Son dönemde PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle, uyuşturucu baronlarıyla, organize suç örgütleriyle mücadelemiz durmaksızın, kararlılıkla devam edecek. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yalnız başarabildiğimiz şeyler olduğu gibi başaramadığımız şeyler de var. Geçen yılın aynı döneminde hırsızlıkta yüzde 40 civarında bir azalma sağlamışken, dolandırıcılık konusunda 6.7'lik bir artış var. Aynı başarıyı dolandırıcılıkta sağlayamadık. Çünkü dolandırıcılığın şu anda en fazla meydana geldiği yer dijital ortam. Burada da bizim ilimizde 6.7'lik bir artış var. Biz bu projeyi şundan dolayı önemsiyoruz; sizler bizim geleceğimizsiniz. Siz bizim paydaşımız değil, geleceğimizsiniz ve bizim takım arkadaşımızsınız. Bu proje bizim için çok önemliydi. Sizin bu konudaki duyarlılığınız ve bu konuda bilgilendirilmenizle, bizim bu suçu engellemekteki en büyük takım arkadaşımız oldunuz" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siber Zeka Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

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