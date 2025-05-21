Sıcak hava balonu güvenli iniş yaptı

Nevşehir Valiliği'nden güvenli iniş yapan sıcak hava balonuyla ilgili yapılan açıklamada; "Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir" denildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün sabah saat 05.00'te ilimiz Çavuşin bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonu, uçuş süresinin dolması nedeniyle saat 06.00 sularında Zelve Ören Yeri yakınlarında bir yamaca zorunlu iniş gerçekleştirmiştir.

Balon, hava şartları ve uçuş süresi dikkate alınarak pilotun inisiyatifiyle kontrollü bir şekilde iniş yapmıştır. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir. Olayın ardından balonda bulunan yolcularımız AFAD ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli idari inceleme başlatılmıştır." - KAYSERİ