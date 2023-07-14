Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşandı. İstanbul'da "Dışarı çıkmayın" uyarıları yapılırken, Güneydoğu bölgesinde de vatandaşlar hayli zor anlar yaşadı.
Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bir vatandaş, "Bizi mahvettin" diyerek güneşe taş attı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Adana'da ise sokaklarda araçla gezen belediye ekipleri vatandaşlara megafonla, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz." uyarısında bulundu.
Son Dakika › Yerel › Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taşla saldırdı - Son Dakika