Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taşla saldırdı - Son Dakika
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Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taşla saldırdı

14.07.2023 21:34

Yurt genelinde yükselen sıcaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Şanlıurfa termometreler 45 dereceyi gördü. Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan bir vatandaş, "Bizi mahvettin" diyerek güneşe taş attı.

Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklarda artış yaşandı. İstanbul'da "Dışarı çıkmayın" uyarıları yapılırken, Güneydoğu bölgesinde de vatandaşlar hayli zor anlar yaşadı.

GÜNEŞE TAŞ ATTI

Sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'da bir vatandaş, "Bizi mahvettin" diyerek güneşe taş attı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taşla saldırdı

ADANA'DA DA "GÜNEŞE ATEŞ ETMEYİN" ANONSU YAPILDI

Adana'da ise sokaklarda araçla gezen belediye ekipleri vatandaşlara megafonla, "Yurt genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarından dolayı zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayınız, güneşe ateş etmeyiniz, kanallarda çimmeyiniz." uyarısında bulundu.

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Şanlıurfa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taşla saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sıcaklığın 45 dereceyi gördüğü Şanlıurfa'da bir vatandaş güneşe taşla saldırdı - Son Dakika
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