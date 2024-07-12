Şiddet gördüğü evine geri dönünce koca katili olan kadın tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika
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Yerel

Şiddet gördüğü evine geri dönünce koca katili olan kadın tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı

Denizli'nin Güney ilçesinde yaşanan olayda, şiddet gördüğü evine geri dönen kadın, kocasını demir sopayla öldürdü. Kadın tutuklanırken, oğlu adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın ardından ortaya çıkan detaylara göre, kadın daha önce de şiddet gördüğü için evi terk etmiş ancak ailelerin araya girmesi sonucu geri dönmüştü.

12.07.2024 22:38
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Şiddet gördüğü evine geri dönünce koca katili olan kadın tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı

-Kocasını demir sopayla öldüren kadın tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'nin Güney ilçesinde aralarında çıkan kavgayı ayırmak isteyen oğlunu yaralayan kocasını, başına demir sopayla vurarak öldüren kadının tutuklanarak cezaevine gönderildi, oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Güney ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, 2'si kız 3 çocuk annesi Ayşe Kutludağ ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı, alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi Murat Kutludağ arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce, Eskişehir'de Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan çiftin en büyük çocuğu Zafer Kutludağ (22), araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Daha öncesinde de babasından şiddet gördüğü öne sürülen Zafer Kutludağ, bu sırada babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe Kutludağ ise aldığı demir sopayla eşinin başına vurdu.

Kanlar içinde yere yığılan Murat Kutludağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga esnasında diğer odada olan ve gürültünün kesilmesi üzerine döndüğünde acı manzarayla karşılaşan ailenin küçük kızı E.S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ı cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, tedavi yapılan Zafer Kutludağ ve annesi Ayşe Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aralarında yaşadıkları son kavganın ardından kocası Murat Kutludağ'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Kutludağ'ın kocasından sürekli şiddet gördüğü, bu yüzden geçtiğimiz yıl evi terk ettiği, ailelerin yuva dağılmasın diyerek araya girmesi sonucu 15 gün sonra yeniden evine geri döndüğü ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgularının ardından Buldan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden anne tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Güney, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şiddet gördüğü evine geri dönünce koca katili olan kadın tutuklandı, oğlu serbest bırakıldı - Son Dakika

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