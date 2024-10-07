Şiddet, Milli Güvenlik Sorunu

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Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de başta kadın ve çocuklar olmak üzere kırılgan gruplara yönelik şiddet konusunun milli güvenlik konusu olduğunu belirterek "Bu konu Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi. İlgili kurumların ve Milli Güvenlik Kurulu'nun bu şiddet konusunu özel olarak incelemesi gerektiğini ilgili kurumlara ilettik" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nda (KDK) gerçekleşen basın toplantısında Kamu Başdenetçisi Malkoç, son dönemde gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmesinin ardından medya kuruluşlarının temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Vatandaşın idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözmeye çalıştıklarını aktaran Malkoç, 236 bin yazılı başvuru aldıklarını, 78 bin tavsiye kararı ve 19 bin 199 dostane çözüm kararı verdiklerini söyledi.

KDK'nın verdiği kararlar ile idarelerin uygulamalarının değiştiğine değinen Malkoç, KDK'nın kararlarına uyma oranı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktığını ve yüzbinlerce vatandaşın sorunlarının mahkemesiz şekilde çözerek yargıya destek olduklarını belirtti.

"Adalet Bakanımız ile HSYK ile sürekli temas halindeyiz"

KDK'ya yargı ile ilgili çok sayıda başvuru aldıklarını dile getiren Malkoç, "Türkiye'deki adalet mekanizması ile ilgili yayımladığımız bir rapor vardı. Yargı ile ilgili bize çok sayıda başvuru geliyor. Ancak 6328 sayılı kanunda yargı bizim görev alanımızın dışında tutulmuş. Duruşmaların 5-6 ay sonrasına bırakılması ya da duruşma saatinin 9'a verilip 12-1'e kadar tarafların bekletilmesine dair çok sayıda başvuru var. Biz bu konuda bir karar veremiyoruz fakat Adalet Bakanımız ile HSYK ile sürekli temas halindeyiz. Yazılı tavsiye kararı olmasa bile onlara yaptığımız öneriler var" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi"

Türkiye'de şiddetin her alanda olduğunu aktaran Malkoç, son günlerde yaşanan kadına ve çocuğa şiddet konularını hatırlatarak, "Bundan en fazla etkilenen kadınlar ve çocuklar. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile temas halindeyiz. Bu konu Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi. O açıdan ilgili kurumların Milli Güvenlik Kurulu'nun bu şiddet konusunu özel olarak incelemesi gerektiğini ilgili kurumlara ilettik. Bu konuda bütün kurumların eylem planı hazırlaması gerekiyor. Aynı şekilde uyuşturucu ile mücadele, kumar da şiddet gibi milli güvenlik sorunu olarak, Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilmeli" diye konuştu. - ANKARA