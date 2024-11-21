Şiddetli lodos ağacı yerle bir etti
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle ağaç kırılarak devrildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Şiddetli lodosa dayanamayan ağaçta ortadan ikiye ayrılarak devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.
Son Dakika › Yerel › Şiddetli Lodos İnegöl'de Ağaç Devrildi - Son Dakika
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