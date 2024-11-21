Şiddetli Lodos İnegöl'de Ağaç Devrildi - Son Dakika
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Şiddetli Lodos İnegöl'de Ağaç Devrildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, bir ağacın ortadan ikiye ayrılarak devrilmesine neden oldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı.

21.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:08
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Şiddetli lodos ağacı yerle bir etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle ağaç kırılarak devrildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Şiddetli lodosa dayanamayan ağaçta ortadan ikiye ayrılarak devrildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağacı yoldan kaldırdı.

Şiddetli Lodos İnegöl\'de Ağaç Devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şiddetli Lodos İnegöl'de Ağaç Devrildi - Son Dakika

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