Sigara İçen Baba, Kızı İçin Bıraktı
07.08.2025 10:10
Gaziantep'te Mesut Durak, 6 yaşındaki kızının sözleriyle 35 yıllık sigara bağımlılığını yendi.

Gaziantep'te yaşayan Mesut Durak, 6 yaşındaki kızının sürekli "pis kokuyorsun, ne olur sigara içme" demesi üzerine 35 yıldır kullandığı sigarayı bırakıp rahat nefes almaya başladı.

Uzun yıllar sigara kullanan ve 2 yıl önce kalp yetmezliğinden dolayı annesini kaybeden 51 yaşındaki Mesut Durak, annesi için duyduğu üzüntü nedeniyle defalarca sigarayı bırakmaya karar verdi. Birçok kez sigarayı bırakmayı denese de bir türlü sigara tiryakiliğinden kurtulamayan Durak'ın girişimleri hep sonuçsuz kaldı. 15 yaşında sigara içmeye başlayan, yıllardır günde yaklaşık 2 paket sigara içen ve defalarca bırakmak istediği sigarayı bir türlü bırakamayan Durak, annesinin vefatının yanı sıra babasının hastalığının hala devam etmesi ve 6 yaşındaki kızının "baba pis kokuyorsun, ne olur sigara içme" sözlerinden etkilendi. Kızının sözleri üzerine sigarayı bırakma kararı alan 3 çocuk babası Durak, Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Merkezden aldığı destekle, 35 yıldır kullandığı sigarayı bırakmayı başaran Durak, yaklaşık 4 aydır sigara içmemenin mutluluğunu yaşıyor. Aldığı destek sayesinde sigara bağımlılığından kurtulan Durak, sigarayı bıraktıktan sonra yemeklerden daha çok tat almaya ve rahat nefes almaya başladığını söyledi.

"Rahat nefes almak istiyordum"

15 yaşında arkadaş ortamından etkilenerek sigara içmeye başladığını söyleyen Durak, "Sigaraya çok erken yaşlarda başladım. 35 yıllık iyi düşündüğümü sandığım kötü bir arkadaş edindiğime karar verdim. Tabi ailenin faktörü çok. Annem babam sigara içerdi. Arkadaş faktörünün de etkisi oldu. Annemin vefatı ve babamın da hastalığının devam etmesi nedeniyle sigaradan kurtulma isteği oluştu. Yediğimden ve içtiğimden tat almak istiyordum. Rahat nefes almak istiyordum. Mahallemizdeki Aile Sağlığı Merkezine başvuruda bulunarak güzel bir karşılamayla, iyi bir bilgilendirmeyle bizi çok güzel yönlendiren doktorumuz Eda hanım güzel bir koordinasyon içerisinde sigara bırakmamıza vesile oldu. Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir çalışmasından dolayı da tüm çalışanlarımıza teşekkürümü bir borç bilirim" dedi.

"Annemi kaybetmem beni çok derinden etkiledi"

Eve gittiğinde kızının sigara kokusundan rahatsız olması nedeniyle sigarayı bırakma kararı aldığını belirten Durak, "Sigarayı bırakmayı zaten hep düşünüyordum. Kamu spotunda Sağlık Bakanlığı'nın yayınlarını görüyordum. Sigaraya bağımlı olarak annemi kaybetmem beni çok derinden etkilemişti. 35 yıldır bir sigara kullanıcısı olarak artık rahatsızlık vermeye başladı. Araştırmalarım sonucunda doktor Eda hanımla iletişim kurmamız gündeme geldi. Durumları değerlendirdik. Vermiş olduğu ilaçları şu anda da hala kullanıyorum. Sigarayı bırakmama vesile oldu. En önemli etkenlerden bir tanesi tabi annemi kaybetmemdi. Ama 6 yaşındaki kızımın, 'baba artık çok pis kokuyorsun' demesi beni daha da tetikledi. O günden sonra sigarayı bırakmaya karar verdim" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın yanında sigara içmeyelim"

İçen kişilere sigarayı bırakmaları tavsiyesinde bulunan Durak, sigaranın zararlarını bıraktıktan sonra daha iyi gördüğünü ifade ederek, "İlk başta tabi 35 yıllık bir birlikteliği bırakmak kolay olmayacaktı. Kolay olmadığı için ilk 3 günde biraz zorlandık. Bıraktıktan sonraki ilk 2-3 günümüz bayağı bir zor geçti. Ama şu anda daha rahatım. Daha istemsizim. Sigara istemi olmadan artık bir yaşam sürdürüyorum. Çocuklarımızın yanında özellikle küçük yaşlardaki çocuklarının yanlarında sigarayı ellerinden geldiği kadar içmesinler. Hatta mümkünse onlara da bırakmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu süreçte her adımda yanınızdayız"

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren Dr. Eda Oğan, "Burada temel amacımız, sigara bağımlılığıyla mücadele eden bireyleri bilimsel yöntemlerle destekleyerek sağlıklı bir yaşama geçişlerini kolaylaştırmak. Polikliniğimizde ilk olarak danışanlarımızın bağımlılık düzeyini değerlendiriyor, gerekirse laboratuvar tetkikleriyle sağlık durumlarını inceliyoruz. Sonrasında kişiye özel bir tedavi planı oluşturuyoruz. Tedavi sürecimiz nikotin replasman tedavileri, ilaç desteği ve bireysel danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Takip seanslarımızla süreci düzenli olarak izliyor, gerektiğinde müdahalelerde bulunuyoruz. Amacımız yalnızca sigarayı bırakmak değil, aynı zamanda kalıcı bir davranış değişikliği sağlamaktır. Unutmayın sigarayı bırakmak bir irade meselesi değil, bir süreçtir. Biz bu süreçte her adımda yanınızdayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

