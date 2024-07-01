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Sigara izmariti yangın çıkardı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarından sigara izmaritinden çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarından başlayan yangın rüzgarın etkisiyle otluk alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre yangının yol kenarına atılan bir sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.