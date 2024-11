Şiirle Teşekkür: Harun Hançer\'den Başkan Çolakbayrakdar\'a Hayranlık

Yerel

Yaşadığı zorlu süreçleri şiirlerine konu eden ve şiirlerini evladı gibi gören 59 yaşındaki Harun Hançer, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yapmış olduğu hizmetlerden etkilenerek, ona duyduğu takdiri bir şiirle dile getirdi. Şiirlerinde yaşamını ve karşılaştığı zorlukları anlatan Harun Hançer, aynı zamanda Başkan Çolakbayrakdar'a olan hayranlığını ve teşekkürlerini şiirle ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar'ın yaptığı hizmetlerden derin şekilde etkilenen Harun Hançer, "Ahmet Başkanı çok takdir ediyorum, Allah razı olsun. Başkanımın sırtı yere gelmesin, böyle insanlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Şiire olan ilgim, hayatımda yaşadığım duygusal deneyimlerin bir yansıması olarak başladı. İlkokul mezunu olmama rağmen, 2000 yılından bu yana şiir yazıyorum. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin şiir kaleme aldım. Yalnız kaldığım, dertlerimi paylaşamadığım zamanlarda, her şeyimi şiire döktüm. Şiirlerim, bir evlat gibi tek tek emek verdiğim, içimi döktüğüm eserlerdir. Her birinin ayrı ayrı hatırası ve anlamı vardır. Yaşadıklarımı şiire aktararak, onlara özel bir değer katmak istedim. Maddi zorluklar nedeniyle şu ana kadar bir kitap bastıramadım, ancak hayalim evlatlarım diye sevdiğim şiirlerimin bir kitap haline getirilmesidir" ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar'ın yaptığı hizmetlerden büyük etkilenen Hançer, şiirinde, "Her zaman niyeti hep dürüst olan, Attığı adımda doğruyu bulan, Sizlerin sayesinde ayakta duran, Sizsiniz inan ki Sayın Başkanım" diyerek Başkan Çolakbayrakdar'ın dürüstlüğüne ve hizmet anlayışına olan minnettarlığını dile getirdi. Harun Hançer, aynı zamanda Kocasinan Belediye Başkanı'nın hizmetlerinin vatandaşlar üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çekerek, "Hizmette sınır yok doğru yolunda, Mesleği altındır inan kolunda, Hep takdir ederler sizin yanında, Size teşekkürler Sayın Başkanım. Biz yaptık sizleri başları tacı, Neler yaşattılar zehirden acı, Siz geldikten sonra dizlerde sancı, Kalmadı sayenizde Sayın Başkanım" diyerek, Başkan Çolakbayrakdar'ın göreve gelmesinin ardından bölgedeki yaşam kalitesinin arttığını vurguladı.

Şiirlerine büyük bir değer veren ve şimdiye kadar 4 bin şiir yazan Harun Hançer, şiirlerini bir gün kitap haline getirmeyi hayal ettiğini belirtti. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a yazdığı son şiirin kıtasında ise, "Harun Hançer neler yaşadı gördü, Sizlerle şansı yürüdü, Niyetiniz çok güzel herkesler gördü, Size teşekkürler Sayın Ahmet Çolakbayrakdar Başkanım" diyerek, Başkan'ın liderliğinin vatandaş için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Harun Hançer'in bu anlamlı şiiri, sadece Başkan Çolakbayrakdar'a olan hayranlığını değil, aynı zamanda Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen hizmetlerin vatandaşların yaşamına kattığı değeri de gözler önüne serdi. Başkan Çolakbayrakdar ise Harun Hançer'in yazdığı şiir için teşekkür ederek, "Hançer'in şiirleri bizler için çok anlamlı. Şiir, bir toplumun duygu ve düşüncelerinin derinliklerini ifade edebilme gücüne sahiptir. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların takdirine layık hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BAŞKANIM

Her zaman niyeti hep dürüst olan,

Attığı adımda doğruyu bulan,

Sizlerin sayesinde ayakta duran,

Sizsiniz inan ki Sayın Başkanım.

Hizmette sınır yok doğru yolunda,

Mesleği altındır inan kolunda,

Hep takdir ederler sizin yanında,

Size teşekkürler Sayın Başkanım.

Biz yaptık sizleri başları tacı,

Neler yaşattılar zehirden acı,

Siz geldikten sonra dizlerde sancı,

Kalmadı sayenizde Sayın Başkanım.

Harun hançer neler yaşadı gördü,

Sizlerle şansı yürüdü,

Niyetiniz çok güzel herkesler gördü,

Size teşekkürler Sayın Ahmet Çolakbayrakdar Başkanım. - KAYSERİ