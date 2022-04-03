Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek - Son Dakika
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Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek

03.04.2022 12:20
Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek

Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan İftar Çadırında her gün bin kişiye sıcak yemek ve tatlı ikram edilecek.

Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan İftar Çadırında her gün bin kişiye sıcak yemek ve tatlı ikram edilecek.

Siirt Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak 150 dezavantajlı aileye konutlarında sıcak yemek teslim edileceğini belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bu uygulama yılın her günü devam etmekte olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında maddi durumu iyi olmayan, dar gelirli, yoksul, engelli ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi 3 bin beş yüz aileye de gıda paketi dağıtımına da başlanacağını ifade etti.

Siirt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Ramazan ayı boyunca her gün bin kişilik iftar yemeğine ek olarak Siirt Üniversitesi Kezer kampüsünde öğrencilere 4 Nisan Pazartesi gününden itibaren düzenli olarak 350 kişilik iftar yemeğinde öğrencileri ağırlayacağı kaydedildi. - SİİRT

Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek
Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek
Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek

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Siirt Belediyesi, 15 Temmuz, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt Belediyesi'nden Ramazan ayı boyunca iftar çadırında bin kişilik yemek - Son Dakika
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