Siirt Kurtalan'da 1 ölü 6 ağır yaralıyla sonuçlanan silahlı kavga barışla sona erdi - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da 1 ölü 6 ağır yaralıyla sonuçlanan silahlı kavga barışla sona erdi

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Siirt Kurtalan\'da 1 ölü 6 ağır yaralıyla sonuçlanan silahlı kavga barışla sona erdi
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Siirt Kurtalan\'da 1 ölü 6 ağır yaralıyla sonuçlanan silahlı kavga barışla sona erdi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 2 Ekim'de kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi ağır yaralandı; taraflar barıştırıldı. Programa Kurtalan Belediye Başkanı Ali Rıza Bingöl ve Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin katıldı, husumet sona erdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında 2 Ekim'de kuzenler arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın ardından taraflar barıştırıldı.

Elhaşimiyye medreseleri Molla Recep Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda, Sibğatullah Elhaşimi'nin aracılığıyla gerçekleştirilen programa Kurtalan Belediye Başkanı Ali Rıza Bingöl, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, "Burada ailelerin acısı unutulmayacak. o hepimizin acısıdır. Lakin önemli olan gelecek nesiller için bir adım atılmasıydı. Kanaat önderlerinin, alimlerin ve yetkililerin bu sorumluluğun altına ellerini koymaları çok değerli ve kıymetliydi. Artık bölgemizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin bu tür acılarla anılmasını istemiyoruz. Bu barışın sağlanması, gelecek nesillerimizin kurtarılması adına çok ciddi bir adımdır. Bu noktada bizim üzerimize ne düşerse her daim hazır olacağız. Bundan sonra bu acıların yaşanmamasını umut ediyoruz. bölgemiz başka konularla gündeme gelsin. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Barış programında tarafların bir araya gelmesiyle husumet sona ererken, katılımcılar barışın kalıcı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Ali Rıza BingölKurtalan3. SayfaGüncelKavgaSiirtYerelSon Dakika

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