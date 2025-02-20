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Siirt'te halk oyunları yarışması düzenlendi

SİİRT - Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, okul sporları ve halk oyunları yarışması düzenlendi.

Geleneksel Halk Oyunları Yarışmasında, yarışmayı kazanan okullara kupa ve plaket verilirken, yarışmaya katılan öğrencilere madalya takdim edildi. Yarışmada lise kategorisinde Zeynep Hatun Kız Meslek Lisesi 1., Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi 2. olurken Ortaokul kategorisinde ise Kazım Karabekir Ortaokulu 1., 75. Yıl İlkokulu 2., Baykan Yatılı Bölge Okulu 3. oldu. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan tarafından takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

Halk oyunları Siirt İl Temsilcisi Mehmet Alp Tekin, öğrencilerinin tüm kulvarlarda şampiyon olmasını istediklerini söyledi. Tekin; "Bugün burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu okul sporları halk oyunları müsabakalarında beraberiz. Burada 2 tane lisemiz 3 tane ortaokul bulunmaktadır. Buradaki amacımız Siirt'te olan kültürümüz ve değerlerimizin iyi bir yere gelmesidir. En azından burada kardeşlik açısından da pekişmeyi simgeleyen unsurlarımız var. Burada da dereceye giren arkadaşlarımız gençler kategorisinde dereceye girdikleri zaman Diyarbakır'da Siirt'i temsil edecek. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Nur Bal ise; "Birinci olduk çok mutluyuz, çok gururluyuz. Geçen sene kazanamadık. ma bu yıl bölgeye gidip birinciliği almayı düşünüyoruz. Niyetimiz Türkiye finaline gidip orada da birinciliği almaktır" diye konuştu.