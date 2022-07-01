Siirtli 40 Yıllık Marangoz: "Şimdi İş Sahası Kalmadı, Hazır Bitirdi İşimizi" - Son Dakika
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Siirtli 40 Yıllık Marangoz: "Şimdi İş Sahası Kalmadı, Hazır Bitirdi İşimizi"

01.07.2022 12:23

Siirt’te yaklaşık 40 yıldır ahşap marangozluğu yapan Nevzat Yaşa, işlerin durma noktasına geldiğini belirtti. Şimdilerde iş sahası kalmadığını söyleyen Yaşa, "Şimdi iş sahası kalmadı. Esnaf da azalmış hepsi hazıra dönmüş. Hazır bitirdi işimizi. İş eskiden bambaşkaydı. Kar vardı" dedi.

YUSUF ELİK

Siirt'te yaklaşık 40 yıldır ahşap marangozluğu yapan Nevzat Yaşa, işlerin durma noktasına geldiğini belirtti. Şimdilerde iş sahası kalmadığını söyleyen Yaşa, "Şimdi iş sahası kalmadı. Esnaf da azalmış hepsi hazıra dönmüş. Hazır bitirdi işimizi. İş eskiden bambaşkaydı. Kar vardı" dedi.

Siirt'te yaklaşık 40 yıldır marangozluk yapan Nevzat Yaşa, "Eskiden 35 tane marangoz vardı bu çarşıda. Her bir dükkanda da 4-5 kişi çalışıyordu. Hınca hınç iş vardı, kalabalıktı. İnşaat vardı, okul vardı, sağlık ocağı vardı. Yetiştiriyorduk. Şimdi yok" diye konuştu.

"İŞ, ESKİDEN BAMBAŞKAYDI"

"Bu işi 40 yıldır sürdürüyorum. Askerden geldim, bu işe, babamın yanında girdim. Memurluğu sevmedim, babam da yalnızdı, ona yardımcı oluyordum" diyen Nevzat Yaşa, söyle konuştu:

"Eskiden çok iyiydi. Şimdi iş sahası kalmadı. İnşaat vardı çalışıyorduk. Kapı, pencere yapıyorduk. Ama şimdi iş az kalmış. Esnaf da azalmış hepsi hazıra dönmüş. İş eskiden bambaşkaydı. Kar vardı. Eskiden bir kar benim o zaman 70'teydi, ben gidiyordum çalışmaya. 1000 lira kazanıyordum o zamanın parasıyla 1000 lira. Kar vardı, 1000 lira alıyordum. Bir araba alıyordum taksiti 5-6 bindi. Kazanıyordum, kar vardı. Şimdi kar kalmamış. Malzeme pahalandı. Vatandaşın alım gücü kalmadı. Esnaf da malzemeyi temin edemiyor. Geçen evvelden biz 20-30 sene birinci sınıf kereste kullanıyorduk. Şimdi 4. sınıf kereste kullanıyoruz, inşaatlık. 2. Sınıf kertse kalmadı."

"HAZIR BİTİRDİ İŞİMİZİ"

Fabrikasyon kapı pencerelerin işlerini bitirme noktası getirdiğini belirten Yaşa, "Fabrikasyon şöyle, hazır kapı bir de PVC pencere hep hazır. Eskiden kalası biçiyorduk ham halinde. Onun cam yerini açıyorduk. Kanallarını açıyorduk, birleştiriyorduk, zıvanasıdır, zımparasıdır... Onlar epey uğraştırmalıydı. Fakat şimdi öyle yok, hazır geliyor birleştiriyor. Hazır bitirdi işimizi hazır bitirdi, kalmadı. Şimdi geliyor adam diyor pencere ben ona diyorum 300'e. 'Gideyim PVC yapayım' diyor" diye konuştu.

"ŞİMDİ 5 MARANGOZ KALMIŞ"

Kendisinin hazır kapıyı tercih etmediğini söyleyen Yaşa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eskiden 35 tane marangoz vardı bu çarşıda. Her bir dükkanda da 4-5 kişi çalışıyordu. Hınca hınç iş vardı, kalabalıktı. İnşaat vardı, okul vardı, sağlık ocağı vardı. Yetiştiriyorduk, köylere kapı pencere diyelim ki çatı işine gidiyordum. Şimdi yok. Şimdi bu bağların dikmelerini yapıyoruz. Bir de hayvan yemi yapıyoruz, koyunlar için. Burada 5 marangoz kalmış. Topu topuna 5 marangoz. Diğerleri hepsi hazıra döndü. Hazır kapı getiriyor, satıyor fakat ben tercih etmediğim için ben ahşabı seviyorum. Ben PVC'ye karşıyım."

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Kaynak: ANKA

Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirtli 40 Yıllık Marangoz: 'Şimdi İş Sahası Kalmadı, Hazır Bitirdi İşimizi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirtli 40 Yıllık Marangoz: "Şimdi İş Sahası Kalmadı, Hazır Bitirdi İşimizi" - Son Dakika
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