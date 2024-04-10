Silifke Kaymakamlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

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Silifke Kaymakamlığı Ramazan Bayramı dolayısı ile bayramlaşma programı düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programında İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, davetlilere şeker ve çikolata yerine, coğrafi tescilli Silifke çileği ve Erik ikram etti.

Bayramlaşma programı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, Silifke M Tipi Kapalı İnfaz Kurumu ile huzurevini de ziyaret eden İlçe Kaymakam Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdirildiği, birlik ve beraberlik içinde sorunların el ele verilerek çözümlenmesine önemli katkı sağlayan özel günler olduğunu söyledi.

Aslaner, toplumsal yaşamımızın en önemli günlerinden birini daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Bayramlar bizler için; güzel duyguların paylaşıldığı, umutların tazelendiği, sevgi ve hoşgörü kapılarının aralandığı, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği özel günlerdir" dedi.

Düzenlenen programa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MERSİN