Silivri Açıklarında 3.8 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'un Silivri açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14: 24'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 14.24'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremi oturduğu yerde hisseden İlkay Demir isimli vatandaş, "Biraz önce oldu, hafif bir salladı. O esnada telefonla uğraşıyordum. Altımdan koltuğun kaydığını hissettim. Ama koltuk kaymıyormuş biz sallanmışız" dedi.
AFAD açıkladı
AFAD, Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde saat 14: 24'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. - İSTANBUL
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