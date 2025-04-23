Silivri'de 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi. - ANKARA