Silivri'de batan gemide kayıp 10 tayfanın aranması sürerken şirket ve avukatlardan açıklama - Son Dakika
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Silivri'de batan gemide kayıp 10 tayfanın aranması sürerken şirket ve avukatlardan açıklama

Silivri\'de batan gemide kayıp 10 tayfanın aranması sürerken şirket ve avukatlardan açıklama
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Marmara Denizi Silivri açıklarında iki Türk gemisinin karıştığı kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şirket yetkilileri ve avukatlar, kazanın seyir emniyeti ihlalinden kaynaklandığını belirterek süreci takip ettiklerini açıkladı.

Silivri açıklarında gerçekleşen ve batan gemideki kayıp 10 mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğü kazanın ardından taraflardan İmamoğlu Denizcilik yetkilileri ile hukuki temsilcileri olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve iki Türk armatörlük firmasına ait geminin karıştığı kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yetkilileri ve avukatları kamuoyunu bilgilendirdi. Kazada batan gemideki kayıp 10 mürettebatı arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, yetkililer kazanın oluş şekli, gemideki yük durumu ve adli süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

"Seyir ve sefer emniyeti ihlali gözükmektedir"

Sigortacı Emin Yaşacan, gemide herhangi bir teknik aksaklık bulunmadığına dikkat çekerek, "Geçmiş olsun bütün denizcilik camiamıza. Sabahın erken saatlerinde bu elim hadise gerçekleşmiştir. Herhangi bir gemilerimizde herhangi bir kusur, teknik aksaklık görülmemekle beraber seyir ve sefer emniyeti ihlali gözükmektedir. Hemen batan gemimizde çok ağır yük bulunmaktadır. Yaklaşık 200 kamyon demir çelik malı olduğunu düşünürseniz en ufak bir yarada çok çabuk batacağı malumunuzdur. Olayın savcılık aşamasında incelemeler devam etmekte" ifadelerini kullandı.

"Kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor"

Donatan avukatı Selçuk Esenyel ise önceliklerinin kayıp denizcilerin bulunması olduğunu belirterek, "Tuğberk İmamoğlu gemisi donatanıyım, Sayın Cahit İstikbal ile birlikte. Maalesef ki son birkaç gündür denizcilikte yaşanan elim olaylarla gündeme geliyoruz. Bunlardan bir tanesiyle yine karşı karşıyayız. Kurtarma ve yardım çalışmaları devam ediyor. Öncelikli olarak tabii ki tüm temennimiz kayıp denizcilerimizin bir an önce sağ salim bir şekilde bulunması. Olaya dönecek olursak; iki tane Türk armatörümüzün gemisi, Türk karasularında meydana gelen bir olay. Seperasyon hattı yani trafik hattı içerisinde meydana gelmiş bir olaydan bahsediyoruz" dedi.

"Biz de konuyu takip ediyoruz"

Arama kurtarma süreçlerine ve adli boyuta ilişkin de konuşan Av. Esenyel, "Burada tabii irdelenmesi gereken konu daha ziyade arama kurtarma faaliyetleri. Kamu birimlerimiz, özellikle Tuğberk İmamoğlu gemisinin EPIRB sinyali neticesinde konudan haberdar oluyor ve arama kurtarma faaliyetlerine başlıyor. Bu noktada tabii arama kurtarma faaliyetleri kamu birimleri tarafından mümkün olabildiğince erken başlatılmakla birlikte, diğer gemiden arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar yürütülüp yürütülmediğine ilişkin olarak Silivri Başsavcılığımız tarafında da bir soruşturma başlatıldığını biraz önce öğrendik. Biz de konuyu takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Müvekkil şirketimiz bütün arama kurtarma çalışmalarına tam destek veriyor"

Hukuki süreç ve kazanın meydana geliş biçimi hakkında detay veren Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise şunları kaydetti:

"Ben de Esenyel Hukuk Bürosu avukatlarındanım, Selçuk Bey ile beraber. Burada mağdur denizcilik şirketini temsil ediyoruz. Tüm denizcilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Öncelikle Marmara'nın ortasında, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri'nin kontrol alanı içerisinde ve trafik ayrım şeması içerisinde meydana gelen müessif bir kaza. Bu kaza esnasında gemilerden birisi seperasyon sistemi içerisinde seyrederken diğeri cross geçiş yapmaya çalıştığı anlaşılıyor ve bu sırada bu kaza meydana geliyor. Müvekkil şirketimiz bütün arama kurtarma çalışmalarına tam destek veriyor. Ümidimiz bir an önce kayıp kazazedelerin bulunmasıdır. Olayın tabii adli süreçte devam ettiği için kazaya ilişkin şu aşamada çok fazla yorumda bulunmak istemiyoruz."

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri'de batan gemide kayıp 10 tayfanın aranması sürerken şirket ve avukatlardan açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de batan gemide kayıp 10 tayfanın aranması sürerken şirket ve avukatlardan açıklama - Son Dakika
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