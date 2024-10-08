Silivri'de Çiftçilere Yulaf Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika
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Silivri'de Çiftçilere Yulaf Tohumu Dağıtıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 'Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında düzenlenen törene katıldı ve 50 üreticiye yulaf tohumu dağıtacağını açıkladı. Balcıoğlu, tarım ve hayvancılığın ilçenin ekonomisindeki önemini vurguladı.

08.10.2024 14:23
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde düzenlenen törene katıldı. Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak çiftçileri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde düzenlenen törene katıldı. Törene, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul ve birçok çiftçi katılım sağladı.

Başkan Balcıoğlu törende, 50 üreticiye yulaf tohumu dağıtılacağını açıkladı. Bu adımın yem bitkileri ekiliş alanlarını genişletip, birim alandaki verimi arttıracağını belirten Başkan Balcıoğlu, "Hayvancılık işletmelerimiz için kaliteli kaba yem açığını kapatarak hem ilçemize hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağız" dedi.

Hayvancılığın Silivri'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Bugün dağıtacağımız yulaf tohumlarıyla yem üretimimiz artacak, çiftçilerimizin maliyetleri düşecek ve verimlilik daha da yükselecek" diye konuştu.

"Silivri Belediyesi Olarak Her Zaman Çiftçilerimizin Yanındayız"

Çiftçilere her daim destek olacaklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, "Siz yeter ki üretin! Bora Kardeşiniz her zaman yanınızda olacak. Siz yeter ki üretin, ve size söz veriyorum, siz yeter ki üretin! İşte burada İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürümüz Nuri Bey ve tüm ekipleriyle yanınızdayız. Birlikte çok daha güzel projelere imza atacağız, yüzünüzü güldüreceğiz!" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çiftçilere desteğin süreceğini belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Silivri'nin verimli topraklarını en iyi şekilde kullanarak tarım ve hayvancılığı geliştirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu toprakları gelecek nesillere en iyi şekilde miras bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Atatürk'ün dediği gibi, 'Milli ekonominin temeli ziraattır.' Biz de bu inançla, tarımsal üretimi desteklemeye ve sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Tarım İlçe Müdürlüğü'nün, çiftçilerin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde yanıt verdiğini söyledi. Projeleri hayata geçirme konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Toğan, Silivri'nin gelişiminde tarım ve hayvancılığın kilit sektör olduğunu vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Çiftçilere Yulaf Tohumu Dağıtıldı - Son Dakika

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