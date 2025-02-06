Silivri'de Okullarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Silivri'de Okullarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Silivri\'de Okullarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Silivri'de tüm okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen deprem tatbikatında, öğrenciler 'Çök-Kapan-Tutun' hareketiyle olası bir deprem anında korunma pratiği yaptı. Tatbikata katılan Kaymakam ve Belediye Başkanı, afet bilincinin önemine dikkat çekti.

06.02.2025 14:15  Güncelleme: 14:21
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Silivri'de bulunan tüm okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndaki tatbikata katılan Kaymakam Toğan ve Başkan Balcıoğlu, tatbikat sırasında öğrencilerle birlikte "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Silivri'de tüm okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Ertuğrul Gazi Ortaokulu'ndaki tatbikata katılan Kaymakam Toğan ve Başkan Balcıoğlu, tatbikat sırasında öğrencilerle birlikte "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaptı.

Öğrenciler, "Çök-Kapan-Tutun" hareketini yaparak olası bir deprem anında kendilerini koruma pratiği gerçekleştirdi. Ardından, MEB AKUB (Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi) ve SAK (Silivri Arama Kurtarma) ekipleri eşliğinde tahliye tatbikatı yapıldı. Ekipler, öğrencileri güvenli bir şekilde tahliye ederek afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.

Afet bilincinin toplumun her kesimine kazandırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Gencinden yaşlısına herkesin afet bilinci kazanması gerekiyor. Her can çok kıymetli. Özellikle çocuklarımız bizim için çok değerli; onların güvenli bir ortamda büyümesi ve afet anında doğru refleksleri gösterebilmeleri hayati önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla hem öğrencilerimizi bilinçlendiriyor hem de olası bir afete karşı hazırlıklı olmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Silivri Belediyesi olarak afet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, ilçe genelinde SAK eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimlerinin sürdüğünü ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Okullarda Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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