Silivri\'de Ruhsatsız Yapılar Yıkılıyor

Silivri'de çeşitli noktalarda tespit edilen ruhsatsız yapıların yıkım işlemleri, ilgili müdürlükler ve güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Silivri Belediyesi, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yıkım çalışmaları, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde uygulandı. Tarım alanlarının korunmasına yönelik yapılan bu müdahaleyle, yasadışı yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor. - İSTANBUL