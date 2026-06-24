Silopi\'de 140 dönümlük mercimek tarlası yandı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi Başköy'de meydana gelen tarla yangınında, üretici Mehdi Ökten'e ait 140 dönümlük mercimek ekili alanın büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Yangının ardından Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, zarar gören üreticiyi ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Ziyarette Kaymakam Partal'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan ile Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Heyet, yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulunarak zarar tespit çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

KAYMAKAM PARTAL ZARAR GÖREN ÜRETİCİYİ ZİYARET ETTİ

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Başverimli beldesine bağlı Başköy'de meydana gelen tarla yangınının ardından zarar gören üretici Mehdi Ökten'i ziyaret etti. Yangında 140 dönümlük mercimek ekili alanın büyük bölümünün zarar görmesi üzerine bölgede inceleme başlatıldı. Kaymakam Partal'a ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Demircan, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Heyet, yangından etkilenen tarlada incelemelerde bulunarak üreticinin yaşadığı zararı yerinde gördü. Ziyarette, üreticinin mağduriyetinin giderilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Yetkililer, zarar tespit sürecinin titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

140 DÖNÜMLÜK MERCİMEK EKİLİ ALAN ZARAR GÖRDÜ

Başköy'de meydana gelen yangında, üretici Mehdi Ökten'e ait 140 dönümlük mercimek ekili alanın büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Yangının ardından bölgeye giden heyet, tarladaki hasarı yerinde inceledi. Tarla yangınının üretici açısından ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu belirten yetkililer, zararın boyutunun yapılacak tespit çalışmalarının ardından netleşeceğini ifade etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin ise devam ettiği bildirildi. Zarar gören alanda yapılan incelemeler kapsamında, hem tarımsal kayıp hem de üreticinin ekonomik mağduriyeti değerlendirildi. Yetkililer, gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

HAŞİMOĞLU: ÜRETİCİMİZE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK

Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu, üreticinin yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek yangın sonrası bölgede incelemelerde bulunduklarını söyledi. Haşimoğlu, üretici Mehdi Ökten'e geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti. Haşimoğlu, "Kaymakamımız Sayın Çağlar Partal, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ramazan Demircan ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Başköy'de değerli üreticimiz Mehdi Ökten'e ait 140 dönümlük mercimek ekili alanda meydana gelen yangın sonrası incelemelerde bulunduk. Üreticimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek zarar tespit çalışmalarını yerinde değerlendirdik. Rabbim tüm üreticilerimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, zarar gören üreticinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Haber: Halil Azizoğlu