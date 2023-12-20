09:48 •
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı•
08:58 • •
Simav Belediyesi Kültür Merkezi Bünyesinde Halk Eğitim Merkeziyle oluşturulan dikiş kursunda gönüllü kursiyerler tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere mont dikimi gerçekleştiriliyor.
AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Kadın Kolları Başkanı Hicret Karaman Kaymak, Gençlik Kolları Başkanı Halil Aksakaloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte dikiş kursunu ziyaret eden Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, emeği geçen gönüllü kursiyerlere teşekkür etti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Simav Belediyesi Gazze'ye Mont Dikiyor - Son Dakika