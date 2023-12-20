Simav Belediyesi Gazze\'ye Mont Dikiyor

Simav Belediyesi Kültür Merkezi Bünyesinde Halk Eğitim Merkeziyle oluşturulan dikiş kursunda gönüllü kursiyerler tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere mont dikimi gerçekleştiriliyor.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Orhan Akboğa, Kadın Kolları Başkanı Hicret Karaman Kaymak, Gençlik Kolları Başkanı Halil Aksakaloğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte dikiş kursunu ziyaret eden Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, emeği geçen gönüllü kursiyerlere teşekkür etti. - KÜTAHYA