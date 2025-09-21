Simav\'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİK YAŞANDI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.49 kilometre olarak kaydedilirken sarsıntının etkisiyle çevre illerde de büyük panik yaşandı.