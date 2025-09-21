Simav'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Simav'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Simav\'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem
21.09.2025 02:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Kütahya'dan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİK YAŞANDI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.49 kilometre olarak kaydedilirken sarsıntının etkisiyle çevre illerde de büyük panik yaşandı.

Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Kütahya, 3-sayfa, Sağlık, Deprem, Simav, Yerel, AFAD, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Simav'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir söndü, bir yandı Aynı tırda peş peşe iki yangın Bir söndü, bir yandı! Aynı tırda peş peşe iki yangın
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

02:08
Trump’tan Afganistan’a uyarı: Bagram Hava Üssü geri verilmezse kötü şeyler olacak
Trump'tan Afganistan'a uyarı: Bagram Hava Üssü geri verilmezse kötü şeyler olacak
01:39
Kritik açıklama bugün İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak
Kritik açıklama bugün! İngiltere, Filistin devletini resmen tanıyacak
22:54
Sadettin Saran, Ali Koç’a 2018 yılındaki sözleriyle cevap verdi
Sadettin Saran, Ali Koç'a 2018 yılındaki sözleriyle cevap verdi
21:56
CHP’de kurultay gününe girerken Gürsel Tekin’den Özel’e dikkat çeken mesaj: Nevrim döndü
CHP'de kurultay gününe girerken Gürsel Tekin'den Özel'e dikkat çeken mesaj: Nevrim döndü
20:35
Sanayi sitesinde korkutan yangın Ardı ardına patlamalar yaşandı
Sanayi sitesinde korkutan yangın! Ardı ardına patlamalar yaşandı
20:21
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti Trump’tan müdahale talep etti
Netanyahu gözünü bu kez Mısır topraklarına dikti! Trump'tan müdahale talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 07:58:54. #7.12#
SON DAKİKA: Simav'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.