Simav'da Enderun teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Simav'da Enderun teravih namazı kılındı

27.04.2022 10:25
Simav'da Enderun teravih namazı kılındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Belediye işbirliği ile organize edilen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programı Nasuhağa Camii önündeki meydanda gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Belediye işbirliği ile organize edilen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programı Nasuhağa Camii önündeki meydanda gerçekleştirildi.

Kalabalık bir katılımla gerçekleşen Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği programında teravih namazı her 4 rekatta farklı bir makam ve farklı bir görevlisi ile kılındı. Programda İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve personeller görev aldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

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Hisarcık, Teravih, Kütahya, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Simav'da Enderun teravih namazı kılındı - Son Dakika


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